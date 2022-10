De Werkbank en Dierenvoedselbank Opwijk moeten op zoek naar nieuw onderkomen

Bij De Werkbank kunnen mensen sinds 2018 terecht om toestellen te ontlenen voor het tuinieren of verbouwen. Op die manier stelt het materiaal ter beschikking dat voor het beperkte gebruik vaak een te grote investering is. “Ondertussen hebben we meer dan 50 toestellen in eigen beheer en staat de teller op meer dan 1600 ontleningen. Ondertussen konden we al 175 leden en sympathisanten verwelkomen sinds de oprichting. Het zou bijzonder jammer zijn mocht het hier stoppen. Dat is in ieder geval niet de bedoeling wat ons betreft”, zegt voorzitter Dieter Hofmans.

In hetzelfde gebouw aan de Neerveldstraat is sinds 2019 ook de Dierenvoedselbank gevestigd. Die helpt mensen die het financieel wat moeilijker hebben. “Sinds drie jaar verdelen we maandelijks dierenvoedselpakketten en helpen zo in Opwijk gezinnen met in totaal goed 40 dieren. Jammer genoeg zien we het aantal hulpvragen nu stijgen. We zijn er dus van overtuigd dat ons initiatief nodig blijft en doen er dus alles aan om een nieuwe locatie te vinden.”

De maandelijkse verdelingen blijven voorlopig verder gaan. Beide initiatieven hebben nog tot half januari 2023 de tijd, tot dan kunnen ze nog in de huidige locatie blijven. Wie een locatie kent of er een heeft voor één of voor beide initiatieven kan contact opnemen met De Werkbank of de Dierenvoedselbank Opwijk.