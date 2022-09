Definitief: Geen vergunning voor nieuwe gascentrale Vilvoorde

Energieleverancier Engie krijgt geen omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Dat maakt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bekend. Demir levert wel een vergunning af aan TDS voor een gascentrale in Tessenderlo. “Engie hanteert niet alle best beschikbare technieken om de uitstoot tot een minimum te beperken,” klinkt het als argumentering.

Demir weigerde eerder ook al een omgevingsvergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Het dossier belandde vervolgens bij de provincie, maar stootte daar op een stilzwijgende weigering. Na aangepaste plannen kwam de aanvraag opnieuw op Vlaams niveau terecht. De aangevraagde centrale bleek haar uitstoot tot 350.000 NOx en 41.000 kg ammoniak verlaagd te hebben, maar dat is 61 procent minder sterk dan in Tessenderlo. Dat wil zeggen dat de centrale met de kleinste capaciteit het meest zou uitstoten. “Engie zet de best beschikbare technieken niet in en zou met een kleinere capaciteit meer ammoniak uitstoten dan Tessenderlo. Dat wil zeggen dat ze vermijdbare schade veroorzaakt aan de natuur, wat volgens het natuurdecreet verboden is,” aldus Demir.

“Ik heb altijd gezegd dat ik dossiers zou beoordelen op hun inhoud en zou vergunnen wat verantwoord is. Mocht ik er zeker van zijn dat we in de kernenergie zullen blijven, dan was er geen vergunningsnoodzaak en was er geen enkele bijkomende vergunning nodig. Ook die in Tessenderlo niet. Maar Groen heeft op federaal niveau het dossier van de kernenergie vakkundig in de vernieling gereden. Dus neem ik mijn verantwoordelijkheid op Vlaams niveau,” stelt Demir.

TDS krijgt voor de centrale in Tessenderlo wel stevige randvoorwaarden opgelegd.