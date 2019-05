Definitieve bescherming van twee calvaries en vijf kunstenaarsgraven in Vlaamse Rand

De twee calvariekruisen in Asse en Wemmel waren al voorlopig beschermd, maar nu is er de definitieve bescherming als monument. Daarnaast erkent Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) ook vijf kunstenaarsgraven in de Vlaamse Rand.

Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois beschermt de calvaries en vijf kunstenaarsgraven in de Vlaamse Rand definitief als monument. Door die bescherming kunnen de betrokken gemeentebesturen subsidies aanvragen voor de restauratie van de graven en calvariekruisen, zodat die bewaard blijven voor het nageslacht.



Bourgeois: "Het religieus patrimonium in Vlaanderen is bijzonder rijk, divers, kwaliteitsvol en staat internationaal hoog aangeschreven. De calvaries, levensgrote afbeeldingen van de gekruisigde Christusen en de graven van de kunstenaars zijn prachtige voorbeelden van specifieke religieuze kunst in de Vlaamse Rand. Al eeuwenlang begraven we onze voorouders op een kerkhof. Op die kerkhoven werden vanaf de dertiende eeuw calvaries opgetrokken. Het zijn meestal levensgrote afbeeldingen van de gekruisigde Christus, soms geflankeerd door de heilige Maria en de heilige Johannes. Hoe dichter begraven bij de calvarie, hoe belangrijker je status in de dorpsgemeenschap was."

Foto's: Onroerend Erfgoed