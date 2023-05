Delhaize in Beersel en Drogenbos slachtoffer van vandalisme

In een depot van de e-commerce van Delhaize in Drogenbos zijn de banden van vijf bestelwagens plat gestoken. Eerder dit weekend was het filiaal in Beersel al het slachtoffer van vandalisme. De winkel werd beklad en op de gevel stond een niet mis te verstane boodschap in het Frans geschreven: “Dood aan de bazen”.