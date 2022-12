Delta Londerzeel heeft in derde provinciale B thuis de topper gewonnen tegen Steenhuffel. De thuisploeg begon erg snedig aan de partij en creëerde meteen enkele kansen, maar het doelkader stond in de weg. Steenhuffel kwam gaandeweg meer in het stuk voor en De Meyer moest een paar keer goed tussen komen om een voorsprong voor de bezoekers te verhinderen.

De vele aanwezige toeschouwers bleven toch wat op hun honger zitten, want scoren lukte niet in de eerste helft. 0-0 was de ruststand.

De tweede helft begon zoals de eerste, met een bal tegen de lat van Delta. De thuisploeg had het overwicht, maar voorlopig konden ze dit niet verzilveren. En dan kan je wel eens het deksel op de neus krijgen, zo luidt een bekende voetbalwet. Enkele minuten later prikte Depuydt de 0-1 binnen. Steenhuffel gevleid op voorsprong.

Dit was het sein voor de thuisploeg om alles op alles te zetten. Lathouwers hing 20 minuten voor tijd de bordjes terug gelijk: 1-1. Steenhuffel moest het spel ondergaan en even later was het opnieuw Lathouwers die de bal van dichtbij binnentrapte. 2-1 voor Delta.

Een serieuze dreun voor Steenhuffel, maar ze bleven niet bij de pakken zitten. En vijf minuten voor tijd scoorde Plas de gelijkmaker vanop hoekschop. 2-2.

De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar dat was zonder invaller Shams gerekend. Met nog drie minuten te gaan, begon hij aan een solo die hij ook keurig afwerkte: 3-2.

Er ontstaat een uitzinnige vreugde bij de supporters en de spelers. Zo wint Delta Londerzeel alsnog na een waanzinnige laatste 5 minuten. Steenhuffel blijft achter met lege handen.