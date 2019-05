Demesmaeker (N-VA) “Mijn werk niet in de vitrinekast kunnen zetten”

Demesmaeker legt zich neer bij de uitslag. “Een verklaring moet je bij de kiezer zoeken. Maar ik merk dat de opkomst van extreemrechts in Europa zich ook bij ons doorzet. Verder hebben de samenvallende verkiezingen Europa naar de achtergrond verdrongen. Ik heb mijn harde werk niet in de vitrinekast kunnen zetten omdat het enkel over Vlaamse of federale materie ging,” zegt Demesmaeker.

Een democratisch deficit noemt Demesmaeker dat. De Hallenaar wierp zich op als een gewaardeerd en invloedrijk Europees parlementslid op het vlak van milieu. “Ik heb heel wat inspanningen geleverd voor de biodiversiteit, circulaire economie en de wetgeving rond plastic. Ik blijf met mijn hoofd trots omhoog omdat ik mee het natuurbeleid in Europa voor de komende jaren heb uitgestippeld,” besluit Demesmaeker.