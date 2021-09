Demir erkent Hallerbos als natuurreservaat

“Door de erkenning als natuurreservaat worden de natuurwaarden in het gebied beter beschermd”, legt Zuhal Demir uit. “Het Hallerbos is over de landsgrenzen heen misschien wel het bekendste natuurdomein van Vlaanderen. De jaarlijkse bloemenpracht tijdens de lentebloei van de Wilde hyacint zette het bos internationaal op de kaart. Maar ook zonder hyacinten is het naar Vlaamse normen met bijna 600 hectare een groot en bijzonder waardevol bos met een enorme biodiverstieit. En dat verdient bescherming als natuurreservaat.” Het Agentschap Natuur en Bos is opgetogen met de beslissing van Demir. “De keuze van de minister is ook een erkenning voor onze inspanningen. Het Hallerbos wordt natuurlijk geapprecieerd door een breed publiek. Bij deze erkenning hoort ook een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling die vastlegt via welke routes wandelaars, ruiters en fietsers kunnen komen genieten van het Hallerbos.”