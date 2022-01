Derde moordenaar Kitty komt niet vrij

Galip Kurum, de derde moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen, mag de gevangenis niet verlaten. De man had de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om zijn vraag tot beperkte detentie af te wijzen, aangevochten bij het Hof van Cassatie. “Zijn voorziening werd verworpen”, meldt persrechter Henri Vanderlinden. Kurum is de enige van de drie moordenaars van Kitty die nog in de gevangenis zit.

De 23-jarige Kitty Van Nieuwenhuysen werd eind 2007 in Lot doodgeschoten. Ze was samen met haar collega Peter Van Stalle opgeroepen voor een homejacking in de Beerselestraat in Lot. Eenmaal ter plaatse werd hun combi onder vuur genomen. De drie daders konden enkele weken later worden opgepakt. In 2011 werden Nourredine Cheikhni, Hassan Iasir en Galip Kurum door het hof van assisen veroordeeld tot 30 jaar opsluiting voor de moord op Kitty.

Cheikhni is al enkele jaren op vrije voeten, Iasir is sinds vorige maand vrij onder voorwaarden nadat hij al een half jaar onder elektronisch toezicht had gestaan. Kurum zit inmiddels veertien jaar in de cel en had vorig jaar een aanvraag tot beperkte detentie ingediend. Zijn verzoek werd geweigerd door de strafuitvoeringsrechtbank, maar de man trok naar het Hof van Cassatie om die beslissing teniet te doen. De zaak werd vanmorgen behandeld, maar zijn voorziening werd na beraad verworpen.