Destelheide Dworp en Gosset-hotel Groot-Bijgaarden worden schakelzorgcentrum

Het centrum voor Jeugd, Kunst en Creatie Destelheide in de Beerselse deelgemeente Dworp kan in de toekomst gebruikt worden als schakelzorgcentrum. Het centrum zal pas opgestart worden als er nood is aan extra vrije bedden in het AZ Sint-Maria in Halle. Ook het Gosset Hotel in Groot-Bijgaarden kan fungeren als schakelzorgcentrum.

In een schakelzorgcentrum worden patiënten verzorgd die te goed zijn om in het ziekenhuis te blijven of opgenomen te worden, maar onvoldoende hersteld zijn om al naar huis te gaan. “Op die manier krijgen de patiënten de nodige zorgen en komen er extra bedden vrij in het ziekenhuis”, verduidelijkt Jelle Desmecht, noodplancoördinator bij de gemeente Beersel. “Het Sint-Mariaziekenhuis in Halle zal de patiënten doorsturen. Het is dus niet de bedoeling dat personen zelf naar het schakelzorgcentrum stappen.”

Destelheide werd in de eerstelijnszone Zennevallei als meest geschikte plaats bevonden om een schakelzorgcentrum onder te brengen, indien dat nodig zou zijn. “Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal een signaal geven of en wanneer het schakelzorgcentrum in Dworp opgestart moet worden”, besluit Desmecht.

Ook in het Gosset Hotel in Groot-Bijgaarden worden gelijkaardige voorbereidingen getroffen.