Deze zomer make-over van Albertpark in Halle

Het Albertpark in Halle wordt 125 jaar. De paden worden heraangelegd in Engelse landschapsstijl, zoals ze in 1897 ooit aangelegd werden. De overtollige verharding wordt weggenomen en in de plaats komt een waterdoorlatende halfverharding. “Ook het parkmeubilair wordt vernieuwd. Zo komen er nieuwe fietsstallingen, zitbanken die meegaan met de vormgeving van de paden en nieuwe verlichting. Met extra lichtpunten verhogen we ook de veiligheid in ons stadspark”, zegt Marc Snoeck, burgemeester van Halle.

Eerder werden de zieke en dode bomen verwijderd en werden 42 nieuwe parkbomen aangeplant. Ook kwam er een Zenneterras. “Er komt ook een inkomplein aan de Basiliekstraat. Dit plein kan gebruikt worden voor kleinere culturele evenementen of een markt”, vult schepen Marijke Ceunen aan.