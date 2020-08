DHL bouwt nieuw logistiek centrum in Lot

DHL is gestart met de bouw van een logistiek centrum op de Laekebeekindustriezone in Lot. Het nieuwe centrum wordt 28.000 vierkante meter groot, vervangt de huidige vestigingen in Huizingen en Lot en brengt beiden onder één dak samen. Het logistiek centrum in Lot zal ingericht zijn voor farmaceutische producten.

De nieuwe vestiging in Lot zal worden uitgerust met innovatieve en geïntegreerde technologieën. Naast de meer dan 20 geplande laad- en losdokken en gescheiden dokken voor gekoelde farmaceutische producten zal er voldoende opslagruimte zijn om verdere operationele groei te ondersteunen.

Alle 150 DHL-medewerkers die momenteel aan de slag zijn in de huidige vestigingen in Huizingen en Lot kunnen in de nieuwbouw aan de slag. De nieuwe site zal eind 2021 in gebruik genomen kunnen worden. Het bedrijf wou niets kwijt over het bedrag dat geïnvesteerd wordt in de nieuwbouw.