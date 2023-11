DHL Express schenkt laptops aan Steenokkerzeel voor de ondersteuning van kwetsbare gezinnen

DHL Express en het lokaal bestuur Steenokkerzeel slaan de handen in elkaar ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Het bedrijf schenkt in totaal 41 laptops die een tweede leven zullen krijgen bij gezinnen waarvoor het financieel niet evident is om een toestel aan te schaffen.

De laptops zijn ongeveer drie jaar oud en kunnen perfect gerecycled worden. Het is niet de eerste keer dat DHL Express toestellen schenkt aan het lokaal bestuur, ook in het verleden werkten ze al eens samen. De toestellen die ze toen gaven, worden vandaag nog steeds ingezet op de Sociale Dienst en in de scholen. “Als één van de grootste werkgevers ter wereld heeft DHL Group het programma GoTeach opgezet als manier om de opleidingskansen voor jongeren te verbeteren en om ze voor te bereiden op een arbeidsbestaan. We zijn dan ook ontzettend blij dat we hiervlak naast onze deur jongeren kunnen bijstaan in hun opleiding.”, zo zegt Danny Van Himste, CEO van DHL Express Belux

“Ook voor ons lokaal bestuur is het belangrijk dat we iedereen de kansen kunnen geven waar ze recht op hebben”, zo zegt schepen van Welzijn, Marleen Ral. “Voor kwetsbare gezinnen is het absoluut niet evident om te investeren in een laptop. Wie een degelijk toestel wil, geeft al snel honderden euro’s uit. Dankzij de mooie gift van DHL Express kunnen weer heel wat extra gezinnen gebruik maken van een laptop voor school- of studieactiviteiten”, aldus Ral.

“Ook de scholen in de gemeente hebben baat bij de nieuwe lading laptops”, vult burgemeester en tevens schepen van onderwijs, Kurt Ryon aan. “Op dit ogenblik beschikken zij al over een aantal uitleenlaptops, aangeboden door het lokaal bestuur, maar deze toestellen zijn stilaan aan vervanging toe. De ‘nieuwe’ computers van DHL Express komen dus op het goede moment”, aldus Ryon.

Tot slot geeft schepen van ICT Jelle Mombaerts aan dat - naast de Sociale Dienst - ook de ICT-dienst bij dit project betrokken wordt. “De ICT-coördinatoren zorgen ervoor dat de laptops eerst een grondig nazicht krijgen vooraleer ze overhandigd worden aan de betrokken gezinnen in ons dorp. Het doel moet zijn om de digitale kloof te verkleinen en zoveel mogelijk inwoners toegang te geven tot het internet.”, zo besluit Mombaerts.