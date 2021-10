Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) bracht vanmorgen een bezoek aan de Dassenveld-site van Colruyt, in Halle. Hij kreeg er tekst en uitleg bij de inspanningen die de Colruyt Group doet om zo veel mogelijk hernieuwbare energie te gebruiken in de logistiek en het transport.

Di Rupo informeert zich in Halle over mogelijkheden hernieuwbare energie

De rondleiding ging onder meer langs de duurzame koelinstallaties én de groene waterstofinstallaties. In het relanceplan van de Waalse Regering is voor dat laatste veel aandacht, ze willen de productie, het transport en het gebruik ervan in zo veel mogelijk domeinen stimuleren.

“Ik denk dat waterstof in de toekomst zeker één van de energiebronnen voor auto’s, vrachtwagens en andere vervoersmiddelen zal zijn,” aldus Di Ruop. “We bevinden ons nog in de onderzoeksfase en er is nog veel onduidelijk. Met olie was dat makkelijker, maar we moeten meer aandacht hebben voor het milieu. Energie besparen, maar ook hernieuwbare energie produceren.”