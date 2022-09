Diegem pakte eerste punt van dit seizoen

Lyra-Lierse begon sterk aan de partij en wist vrij snel te scoren. Diegem had het moeilijk om te spitsen en zag af. Tot Diegem iets voorbij het half uur gelijk maakte dankzij een owngoal van Volant.

Na de rust nam de intensiteit het over van de kwaliteit, maar het is vooral Diegem dat de beste kansen had met een schot tegen de paal. In de laatste minuut stonden de harten van de Diegem fans nog even stil toen Lyra-Lierse een penalty kreeg.

Maar doelman Michiels ontpopte zich tot held van de namiddag en zo pakte Diegem het eerste punt van het seizoen.