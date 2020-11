Diegem-speler Watson over Amerikaanse verkiezingen: “Van beide kandidaten geen fan”

Hoogspanning in de Verenigde Staten. Vandaag kiezen de Amerikanen hun nieuwe president. Het wordt een historisch duel tussen huidig president Donald Trump en uitdager Joe Biden. RINGtv sprak met de Amerikaanse speler van Diegem Sport Bryce Watson over de strijd om de macht in zijn vaderland. “Ik ben van beide kandidaten geen fan, maar de nieuwe president moet dit verscheurde land opnieuw verenigen."

Bryce Watson maakte deze zomer de overstap van het Amerikaanse college voetbal naar amateurklasser Diegem Sport. Hij groeide op nabij Los Angeles en woonde er toen Trump vier jaar geleden won. “Zijn overwinning aanvaarden, was moeilijk. Ergens bleef ik positief dat hij het land toch iets zou bijbrengen. Het is zwaar om het te zeggen, maar eigenlijk heeft hij niets goeds gedaan. Trump heeft veel schade aangericht", aldus Watson.

Watson zit in Europa in lockdown en kijkt met lede ogen aan hoe zijn president de coronacrisis aanpakt. "Of niet niet aanpakt, want het is een wereld van verschil met hier. Trump minimaliseert COVID19, de cijfers zijn nog altijd niet goed. Hij heeft gefaald en de bevolking in de steek gelaten. Zijn prioriteit lag niet bij de veiligheid en gezondheid van de burgers. De Amerikanen zijn misleid tijdens deze pandemie. Daardoor hebben mijn landgenoten de ernst van de situatie niet zien aankomen", meent Watson.

Bryce is hard voor Trump, maar ook van Biden is hij geen fan. "Maar hij kan wel de verandering teweeg brengen terwijl Trump dat weigert. Verandering op vlak van gezondheidszorg en discriminatie. Het is nodig want de voorbije vier jaar en zeker het laaste jaar waren echt niet OK", zegt Watson. "Trump-supporters die de bus van Biden omsingelen, dat kan echt niet. Verkiezingen voor het hoogste ambt in ons land zouden zonder geweld moeten verlopen. Je stemt op je kandidaat en wie wint, wint."

Watson vindt dat het taferelen zijn die niet bij de Verenigde Staten horen. "De nieuwe president moet dit verscheurd land terug één maken. Ons land staat in brand. Wie het zal halen, weet ik niet. Het wordt een nek-aan-nekrace. Trump heeft een groot voordeel heeft in de swingstates. De mensen daar geloven in hun manier van leven en weigeren zich te informeren. Trump bespeelt dat gevoel", besluit Watson.