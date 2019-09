Diende Hallerbos als inspiratie voor tweede film Frozen?

Speelt de tweede film van Frozen zich gedeeltelijk af in het Hallerbos? Die vraag leeft online. In de trailer van de film die eind november in de bioscoop komt, komt het ‘betoverde bos’ voor. Het bloementapijt dat te zijn is, heeft verdacht veel weg heeft van de hyacinten in het Hallerbos.

De Disney-film Frozen speelt zich af in het fictieve Arendelle. In de tweede film probeert Elsa te achterhalen waar haar magische krachten vandaan komen en probeert ze dankzij haar krachten de wereld te redden. In de trailer van de film is een bos vol paarse bloemetjes te zijn.

Of de makers van de film zich daadwerkelijk hebben laten inspireren door de hyacintenpracht van het Hallerbos is een goed bewaard geheim, maar vast staat dat het Hallerbos een trekpleister is voor toeristen uit alle hoeken van de wereld.

Foto: beeld uit de Vlaamse trailer voor Frozen 2