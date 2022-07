Dienstencentra nemen het tegen elkaar op tijdens ‘LDC Olympics’

Na twee jaar onderbreking door corona kunnen de LDC Olympics tussen de lokale dienstencentra van Vilvoorde weer plaatsvinden. Daarbij gaan De Meer, Far West, Den Dries en Kassei de strijd met elkaar aan in zowel denk- als doesporten.

Het Vilvoordse Zorgbedrijf bracht gisteren bezoekers van haar vier centra bij elkaar voor een vriendschappelijke, sportieve doe- en denkcompetitie die de ronkende naam LDC- Olympics kreeg. Van concurrentie weinig sprake, het moet vooral de gelegenheid zijn om samen te komen, te genieten van een hapje en een drankje en samen leuke momenten te beleven.

“Het dienstencentrum van de Far West is gastheer van de olympiade. Oudere mensen gaan tijdens de zomer niet meer massaal met vakantie. Daarom bieden we deze leuke activiteiten aan voor hen en zien ze ook eens de mensen van de andere dienstencentra”, zegt Johan Serkeyn van Zorgbedrijf Vilvoorde. “Rondjes lopen in het park doen we niet, dus is trainen niet echt nodig. Al kan wat hersentraining vooraf wel helpen bij de denksporten.”