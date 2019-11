Dierenasiel Veeweyde in problemen door dure renovatie

Het dierenasiel Veeweyde in Anderlecht, op de grens met Itterbeek, komt mogelijk financieel in de problemen. Tegen 2021 moet het asiel voldoen aan normen die het Brusselse Gewest oplegt. Om aan de eisen te voldoen is 1,5 miljoen euro nodig. Als Veeweyde ook de ontvangstruimte wil renoveren, stijgt de kostprijs tot 2,8 miljoen euro.

De gebouwen van Veeweyde dateren uit de jaren '80 en zijn dus dringend aan renovatie toe. Volgend jaar wil het starten met de ingrijpende werken. Er komt een nieuwe vleugel voor honden, de ruimte voor de katten wordt grondig verbouwd en er komt een plek waar katten in quarantaine gehouden kunnen worden. Tot slot worden ook nieuwe voorzieningen voor de verzorgers gebouwd.

Het dierenasiel verzamelde de voorbije jaren geld om de renovatie te betalen, maar daardoor blijft er amper geld over voor de dagelijkse werking. "Hoewel we samenwerken met het Brusselse Gewest, krijgen we geen steun. De gemeenten Anderlecht en Jette ondersteunen ons, maar we zijn vooral afhankelijk van leden. Het is bang afwachten hoe de financiële situatie er zal uitzien na de renovatie", zegt Ludivine Nolf van Veeweyde. Hieronder ziet u hoe Veeweyde er over enkele jaren moet uitzien.