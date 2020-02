Dierenbeul aan het werk in Kapelle-op-den-Bos?

Dierenartsencentrum Anthemis uit Tisselt raad hondeneigenaars ten stelligste af om met hun viervoeter nog te gaan wandelen in de buurt van de Bormstaat, op de grens met Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos. “Het gaat om de weiden en het bosje daar, net naast het bedrijf Promat”, klinkt het op de Facebook-pagina van het dierenartsencentrum.” We hebben dit weekend 3 patiënten moeten afgeven na een hyperacute vergiftiging. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om moedwillige vergiftiging. Tussen de eerste symptomen en het overlijden zaten slechts 10 minuten. We voelen enorm mee met de getroffen gezinnen die deze nachtmerrie moesten meemaken en hopen echt dat er geen nieuwe slachtoffers vallen.” Commissaris Freddy Van Heymbeeck van de politiezone KLM bevestigt de klacht. “Onze patrouille is ook ter plekke geweest maar heeft geen vergif kunnen aantreffen langs het wandelpad aan het bosje. Het gaat echter om een vrij uitgestrekte zone. We nemen dit ernstig en onderzoeken de zaak verder.”