Dieter Vranckx nieuwe topman Brussels Airlines

Dieter wordt vanaf 1 januari 2020 de nieuwe CEO. Hij zal die functie combineren met die van commercieel directeur. Functies die ook zijn voorgangster Christina Foerster combineerde. De Duitse, die maar anderhalf jaar de grote baas was van Brussels Airlines, keert terug naar Duitsland om toe te treden tot de Raad van Bestuur van de Lufthansa Group, als hoofd van de "Customer & Corporate Responsibility" van de groep.

Vranckx heeft een lange carrière achter de rug in de luchtvaart. Zo bekleedde hij tal van managementfuncties bij Sabena, Swissair, SN Brussels Airlines en Lufthansa. Sinds 2018 was hij aan de slag als financieel directeur van Brussels Airlines. Hij stond daarmee ook aan de wieg van REBOOT, het herstructureringsplan dat van Brussels Airlines vanaf 2022 winstgevender moet maken.

"Dieter Vranckx is een expert in de luchtvaartindustrie. Daarbovenop is hij een allround manager die de Lufthansa Group goed kent. Hij is hij de juiste persoon om samen met zijn teams Brussels Airlines naar een hoger niveau te brengen", Etienne Davignon, medevoorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airlines