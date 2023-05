Dieven houden raid door Zemst: “Veel schade bij verenigingen en bib”

Een of meerdere dieven hebben afgelopen weekend een raid gehouden door Zemst. Verschillende verenigingen en ook de bib kregen ongewenst bezoek. De buit bleef beperkt tot een paar honderd euro maar de aangerichte schade is aanzienlijk. De politie onderzoekt onder meer camerabeelden.

De politiezone Kastze heeft er een druk weekend opzitten. Er werd in de nacht zaterdag op zondag op verschillende plaatsen in Zemst ingebroken. “Dat was het geval bij voetbalclub FC Zemst, in de bibliotheek en in de lokalen van Chiro en jeugdhuis Tramalant”, laat korpschef Filip Van Steenbergen weten. “In Hofstade werd aan domein Sport Vlaanderen het clubhuis van een visclub bezocht.”

Bij FC Zemst werd een raam ingebroken en alle kasten en deuren opengebroken met een schroevendraaier of koevoet. Bij jeughuis Tramalant even verderop herhaalde hetzelfde scenario zich. “Ze zijn binnengeraakt door de deur open te breken”, zegt voorzitter Sander Christiaens. “Er is geen geld verdwenen want er lag ook helemaal niks. We hebben wel een kassa maar nemen die ook altijd mee naar huis als we afsluiten. Binnen zijn ook twee deuren opengebroken. Verder hebben ze niks meegenomen.”

Hetzelfde verhaal in de bibliotheek in de Schoolstraat. Zij kregen vermoedelijk dezelfde dader of daders over de vloer. “De deur is opengebroken en het wisselgeld uit de kassa is gestolen”, bevestigt de verantwoordelijke. “Het gaat om een beperkte som want wij hebben ook een betaalautomaat. Een paar deuren die op sloten waren zijn beschadigd en een ladenblok is opengebroken.”

De politie gaat uit van meerdere daders. “Op alle plaatsen is veel schade aangebracht maar de buit blijft beperkt tot een paar honderd euro in totaal. Camerabeelden vanop een van de locaties worden nog onderzocht. We brengen het juiste traject dat de daders zouden kunnen hebben gevolgd in kaart en zoeken ook nog naar extra bewakingsbeelden”, besluit Van Steenbergen.