Dievenbende viseert horecazaken in Asse en Merchtem

Inbrekers probeerden in de nacht van donderdag op vrijdag in te breken in maar liefst vijf horecazaken in Merchtem en Asse. De verdachten gingen op rooftocht tussen 5 en 6 uur ’s morgens. Soms bleef het bij een poging, maar het viseren van horecazaken is opmerkelijk.

Politiecommissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW: “Het gaat om meldingen van (pogingen) tot inbraak in de Plezanten Hof in Kobbegem, ’t Wit Paard in Kobbegem, de Manege in Mollem, café Ossel Star in Ossel-Brussegem en de Wijnbar in Huinegem. Er zijn ook twee woningen in Hamme geviseerd door de inbrekers.”

Volgens het politie gaat het wellicht om een rondtrekkende bende. De omvang buit van de voorbije dagen is nog onduidelijk. “We roepen als politiezone nogmaals op om elke verdachte handeling te melden. Er zijn ploegen die meteen ter plaatse kunnen komen. Bellen voor verdachte zaken kan naar de dispatching op 02 452 50 05.