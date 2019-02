Digitaal aanmelden in secundaire scholen Vilvoorde, Grimbergen en Machelen

In tien secundaire scholen in Vilvoorde, Grimbergen en Machelen verlopen de inschrijvingen voor het eerste jaar secundair voortaan digitaal via een centraal aanmeldingssyteem. Zo moet er een einde komen aan kampeertoestanden voor de schoolpoort.

De acht scholen volgen daarmee het voorbeeld van heel wat andere scholen in onze regio. “Het is geen geheim dat er in de drie gemeenten een capaciteitsprobleem is voor onze secundaire scholen. Daarom werken we netoverschrijdend met het digitaal aanmeldsysteem. Het systeem moet kampeertoestanden van de afgelopen jaren vermijden,” zegt Vilvoords schepen van Onderwijs Jo De Ro.

De scholen die met het systeem gaan werken zijn het Atheneum Vilvoorde, Horteco Vilvoorde, Campus De Brug Vilvoorde, Atheneum Grimbergen, Het College Vilvoorde, TechnOV Vilvoorde, Virgo + Vilvoorde, GISO Machelen, BuSO de VeSt en Centrum voor Leren en Werken Castor.

Er komt een informatiecampagne zodat iedereen op de hoogte is van de procedure. De aanmeldperiode loopt van 1 maart tot en met 29 maart via de website www.naarschoolinregiovilvoorde.be