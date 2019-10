Dilbeek krijgt 5,5 kilometer fietssnelweg

Het nieuwe stuk fietssnelweg in Dilbeek zal van Sint-Martens-Bodegem langs het station van Dilbeek en dat van Groot-Bijgaarden tot in de Brusselse gemeente Jette lopen. Daar zal het aansluiten op andere fietssnelweg. In het totaal ontstaat er op die manier een aaneensluitende snelweg van 55 kilometer. “Hier in Dilbeek gaat het om tien procent van die totale afstand,” weet provinciaal gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). “Om de fietssnelweg door te trekken, start de provincie studiewerk op en uiteraard is er overleg met de provincie Oost-Vlaanderen voor het aantakken op hun grondgebied.”

'Combineren'

De gemeente Dilbeek werkt mee aan de nieuwe fietssnelweg door maatregelen te nemen die de Dilbekenaren moet aanzetten om gebruik te maken van de infrastructuur. “We willen in de stationsomgeving zogenaamde combipunten installeren, zodat je je fiets kan achterlaten in stallingen en fietskluizen,” legt schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur (N-VA) uit. “Ook bekijken we samen met de partners wat kan qua fietsdelen, bluebikes en dergelijke meer.”

De planning rond de fietssnelweg is in handen van de Werkvennootschap. De komende twee jaar wordt er een bestek uitgevoerd en een aannemer gezocht. Bedoeling is dat de werkzaamheden in 2021 beginnen.

Opdat de fietssnelweg zoveel mogelijk zou gebruikt worden treft de Gemeente Dilbeek aan aantal maatregelen die het gebruik moeten aanmoedigen.