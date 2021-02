Dilbeek gaat het parkeerbeleid in verschillende blauwe zones bijsturen. In die zones zal je vanaf maart met een parkeerschijf maar een half uur kunnen parkeren in plaats van twee uur. Het gaat om blauwe zones met handelsactiviteiten in de Verheydenstraat, maar ook aan het station van Dilbeek en in het centrum van Schepdaal.

Dilbeek stuurt parkeerbeleid bij: “Twee uur in een blauwe zone is te lang”

De gemeente Dilbeek stuurt het parkeerbeleid bij omdat uit een analyse blijkt dat de parkeerbezetting in de blauwe zone aan de Verheydenstraat vaak 100% bedraagt. Alle parkeerplekken zijn dus de hele dag door ingevuld. Daarom wordt het tijdslot om in de blauwe zone te parkeren er fors ingekort: van twee uur naar 30 minuten.

“De verleiding is namelijk groot om de schijf een aantal keer per dag te verzetten - wat niet toegelaten is - zodat er de facto lang geparkeerd wordt”, zegt schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur. “Een derde van de plaatsen wordt er ook ingenomen door bewoners met een bewonerskaart. De plaatselijke handel en horeca zijn dan ook vragende partij voor meer rotatie in het parkeren en ruimte voor leveranciers om te parkeren.”

Ook in de blauwe zones aan het station van Dilbeek en in het centrum Schepdaal zal je binnenkort maar een half uur kunnen parkeren. In de zones die onder de nieuwe regeling vallen, worden ook geen bewonerskaarten meer toegelaten. “Tot slot komt er ook een nieuwe blauwe zone op de parking aan de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden. Daar zullen auto’s in eerste instantie twee uur mogen parkeren met een parkeerschijf”, aldus Quaghebeur.