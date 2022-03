Dilbeek vangt Oekraïense vluchtelingen op in assistentiewoningen

Dilbeek heeft beslist om tien leegstaande assistentiewoningen in woonzorgcentrum Breugheldal in te richten als opvangplaats voor Oekraïense vlchtelingen. De gemeente doet ook een oproep naar mensen die als tolk kunnen fungeren.

Ook in Dilbeek stelden heel wat mensen zich de voorbije dagen kandidaat om vluchtelingen uit Oekraïne thuis op te vangen. Maar daarmee wi de gemeente liever nog wat wachten. “Omdat nog niet helemaal duidelijk is wat de randvoorwaarden zijn, bijvoorbeeld hoe lang de mensen hier blijven en wat met de financiële kant, is beslist de eerste vluchtelingen op te vangen in onze eigen gebouwen”, klinkt het bij de gemeente. Dilbeek heeft daarom beslist om tien leegstaande assistentiewoningen van het woonzorgcentrum Breugheldal in te richten. Daar 20 à 30 vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

Oproep vrijwilligers

Om de communcatie met de vluchtelingen wat vlotter te laten verlopen, is de gemeente nog op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met vertalen in het Oekraïens of Russisch. “Ook buddies die willen instaan voor dagelijkse begeleiding door bijvoorbeeld mee boodschappen te doen of de vluchtelingen wegwijs te maken in de gemeente kunnen zich melden door te mailen naar plekvrij@dilbeek.be.”