Dilbeek voert bouwstop voor 50 hectare woongebied door

De Dilbeekse gemeenteraad zette gisteren het licht op groen voor een plan dat 140 hectare moet herbestemmen naar bos, natuur of ander groengebied. Maar liefst 50 hectare daarvan is vandaag ingekleurd als woongebied. Het plan moet wel nog voorgelegd worden aan de inwoners in een openbaar onderzoek.

Gisteren werd op de gemeenteraad van Dilbeek het ruimtelijk uitvoeringsplan Open Ruimte voorlopig goedgekeurd. “Dat plan heeft als doelstelling om onze open ruimtegebieden maximaal met elkaar te verbinden, te beschermen én uit te breiden. Met dit plan wordt juridisch plaats gecreëerd voor bijkomend bos en natuur”, zegt schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur. “30 hectare grond krijgt een bosbestemming. Het zal onze bewoners letterlijk extra ademruimte geven.”

Van de 140 hectare te herbestemmen grond heeft maar liefst 50 hectare vandaag de bestemming reservegebied voor wonen. “Deze gronden staan enorm onder druk om ontwikkeld te worden. Om verschillende redenen willen we dit vermijden. Ten eerste zijn ze buiten de kernen gelegen en dus niet gunstig voor verdere bebouwing. Ten tweede is de verstedelijkingsdruk groter dan ooit tevoren. Dat verder in de hand werken willen we niet”, aldus Quaghebeur.

De vraag naar bijkomende woongelegenheden willen we in de toekomst opvangen in de kernen die gunstig gelegen zijn, goed ontsloten en op wandelafstand van belangrijke diensten en handel.