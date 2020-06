Dilbeek voert tot 2022 bouwstop in voor grote woonprojecten

Dilbeek last een bouwstop in voor grote woonprojecten. Die gaat in op juli van dit jaar en loopt tot en met begin 2022. De gemeente wil zo de bouwwoede afremmen. "Sinds 2009 is het aantal appartementen in Dilbeek met een kwart gestegen. De bouwstop moet ons de tijd geven een ruimtelijke visie voor de toekomst te ontwikkelen", zeggen Dilbeekse schepenen Stijn Quaghebeur (N-VA) en Luc Deleu (Open VLD).