Dilbeek weigert vergunning shishabar

De shishabar, of waterpijpcafé, in het centrum van Groot-Bijgaarden komt er niet. De initiatiefnemers wilden de bar onderbrengen in een voormalige krantenwinkel in de Brusselstraat. Het schepencollege van N-VA en Open VLD weigert de vergunning voor het omstreden etablissement onder meer wegens de nabijheid van een afdeling van scholengemeenschap Don Bosco.

Eerder zorgden shishabars ook al voor beroering in andere gemeenten in de regio. Eind 2018 werden bars gesloten in Asse en Zaventem en eerder dit jaar waren er ook problemen met waterpijpcafés in Sint-Stevens-Woluwe en Grimbergen. Telkens ging het om problemen van overlast of ongeregeldheden in verband met de vergunning.