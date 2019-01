Dilbeek ziet metro in Groot-Bijgaarden niet zitten

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet zou een voorlopig nog onbekende locatie aan de Alfons Gossetlaan in Groot-Bijgaarden op het oog hebben als startpunt voor een nieuwe metrolijn naar de hoofdstad. Het Dilbeekse bestuur, dat nog niet gecontacteerd werd door Smet over de plannen, ziet de komst van het metrostation niet zitten. "Wij zijn zeker niet tegen beter openbaar vervoer en ook niet tegen betere parkeerplaatsen aan openbaarvervoersknooppunten”, zegt schepen van Mobiliteit in Dilbeek Stijn Quaghebeur. “Maar een grote randparking in Dilbeek die heel veel auto's aantrekt vlak tegen de Brusselse grens is wat ons betreft geen goede oplossing. Al het verkeer zal door Dilbeek komen en men zal dan in file staan op de E40 tot aan de grens met Brussel en dan moet je massaal overstappen. Ik denk niet dat veel mensen dat gaan doen."

Volgens de Dilbeekse schepen van Mobiliteit zijn er betere alternatieven om de Brusselse verkeersknoop te ontwarren. "Ik denk vooral dat de frequentie van het bestaande openbaar vervoer moet verhogen en zien dat de mensen vlot kunnen overstappen naar het openbaar vervoer. Ik denk dat dat een veel goedkopere oplossing is, die op korte termijn veel meer met zich mee zal brengen."