Dilbeekse op- en afritten krijgen herinrichting

Op de Ring rond Brussel volgen de afritten op verschillende plaatsen elkaar in sneltempo op. Dat is bijvoorbeeld het geval in Dilbeek. In de toekomst zal op-en afrit 12, Kattebroek, verdwijnen. “Eén van de grote problemen van de Ring is het feit dat de op-en afritten zich op zo’n korte tijd opvolgen”, legt Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit. “Dat zorgt voor weefbewegingen en dat maakt van onze Ring rond Brussel de gevaarlijkste snelweg van Europa, met meer dan 1.000 hinderincidenten en accidenten op een jaar. Dat zijn er drie per dag en die zorgen voor structurele files.”

Lokaal verkeer onder de Ring blijft wel mogelijk ter hoogte van Kattebroek. Iets verderop, aan het drukke op-en afrittencomplex van de Ninoofsesteenweg sneuvelen twee van de vier takken. Wie op de binnenring rijdt, zal afrit 13 niet meer kunnen nemen. Ook wie vanop de Ninoofsesteenweg richting het zuiden wil, zal niet rechtstreeks de buitenring kunnen oprijden. Het verkeer zal in beide gevallen gebruik moeten maken van de noordelijke op- en afritten om nadien via een keerlus de juiste richting uit te rijden. “De brug van de Ninoofsesteenweg is echt een zwart punt op vlak van verkeersveiligheid”, aldus Marijn Struyf. “Daar gebeuren heel regelmatig ongevallen. Dat komt omdat je zoveel conflicten hebt tussen afslaand auto- en vrachtverkeer en natuurlijk fietsers en voetgangers. Dat gaan we er volledig kunnen uithalen door die op-en afritten naar één kant van de brug te plaatsen en de zachte weggebruikers zoveel mogelijk naar de andere kant van de brug met een comfortabel fietspad. Bovendien gaan we er ook voor zorgen dat met dit systeem de doorstroming voor alle weggebruikers, ook voor de auto, zal verbeteren. Dat je minder files hebt en dat de doorstroming wordt geoptimaliseerd.” Een concrete timing voor de werkzaamheden is er nog niet, maar bedoeling is om in de tweede helft van volgend jaar te starten.