Dilbeekse vrouw al sinds zondag vermist

Het parket van Leuven heeft een opsporingsbericht verspreid over de 58-jarige Dionne Falcone. De vrouw uit Dilbeek is sinds zondag vermist.

Dionne Falcone verliet in de loop van 27 september de woning van haar moeder in de Kerkstraat in Tervuren. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Mogelijk verplaatst zij zich met een citroengele plooifiets van het merk Brompton. Dionne is woonachtig in Dilbeek, is ongeveer 1m60 lang en slank gebouwd. Ze heeft donkerbruin haar en bruine ogen. Er is niet geweten welke kledij zij droeg op het ogenblik van haar verdwijning.

Hebt u Dionne Falcone of haar fiets gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300