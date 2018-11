Dilbekenaar Michael Verschueren sportieve baas bij Anderlecht

Wat al een hele tijd in de lucht hing, is vandaag ook bevestigd. Dilbekenaar Michael Verschueren wordt de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Hij treedt zo in de voetsporen van z'n vader en Grimbergenaar Mister Michel Verschueren, die van 1980 tot 2003 manager was bij Anderlecht. Michael Verschueren wil voluit de kaart trekken van de jeugd.