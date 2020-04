Directeur De Brug Ternat: “Onmogelijk om school te openen volgens huidige veiligheidsvoorschriften”

Heel wat basisscholen werken aan een heropstart voor 15 mei. Voor Pascal Blijkers, directeur van de basisschool De Brug in Ternat wordt dat een moeilijke taak. “Alle voorschriften volgen is praktisch onmogelijk. We hebben een ruime nieuwbouw van 25 lokalen. Zelfs dat zijn er twee te weinig om onze leerlingen van de 1ste, 2de en 6de leerjaren te spreiden", aldus Blijkers.

Tien leerlingen per klas. Dat is één van de regels waaraan scholen zich moeten houden als ze terug de schoolpoorten willen openen. Basisschool De Brug in Ternat stoot bij die regel al meteen op een praktisch probleem. “We hebben per leerjaar dat naar school mag komen drie klassen van meer dan twintig leerlingen”, zegt directeur Pascal Blijkers. “We meeteelt weet dat we 27 lokalen nodig hebben om alle leerlingen een plek te geven en we hebben maar klaslokalen. We moeten ook 18 extra leerkrachten inschakelen om in elk lokaal te zetten. Zij moeten tegelijkertijd online lesgeven voor hun leeringen thuis. Dat is niet haalbaar.”

De directeur vreest ook het moment wanneer ouders straks in grote groepen aan de schoolpoort gaan staan om hun kroost op te halen. “Ik stel mij de vraag of dat wel zo veilig is. We zitten samen hoe we dat kunnen begeleiden, maar het is niet evident. Bovendien mogen de leerlingen die les zullen volgen niet in contact komen met leerlingen die in de noodopvang zitten. Ook onderling moeten we de afstand kunnen bewaren tussen leerlingen. Het is geen evidentie om jonge kinderen op een afstand van anderhalve meter van elkaar te houden”, aldus Blijkers.

De verschillende koepels en vakbonden zitten met het ministerie van Onderwijs samen rond de tafel. “We willen absoluut lesgeven. Daarom hopen we dat hier en daar de maatregelen kunnen versoepeld worden om het praktisch haalbaar te houden. Bovendien vind ik ook dat de lestijd niet te veel mag lijden onder al die maatregelen, al blijft de veiligheid van het kind ook voor ons prioriteit. De datum van 15 mei is zeker niet te vroeg, maar alle voorschriften volgen is onmogelijk. Het is makkelijk om op een bureau een draaiboek te schrijven, maar de realiteit op terrein ziet er vaak anders uit”, besluit Blijkers.