Directie Sint-Jozef Ternat hard voor minister Weyts: “Elke maatregel die uw populariteit voedt, keldert de onze”

De directie van het Sint-Jozefinstituut in Ternat haalt hard uit naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We zijn het beu dat triomfantelijk steeds meer verwachtingen worden gecreëerd die we niet kunnen inlossen. Het deksel keert elke keer op onze neus terug, met alle gevolgen voor onze geloofwaardigheid”, luidt het in een open brief.

Annemie Vandaele en Lut Delcour, het directieteam van de Ternatse school, schrijven de open brief naar aanleiding van de aankondiging dat 2.000 extra leerkrachten zullen ingezet worden om de leerachterstand weg te werken. “Geen idee waar de minister die zal halen. Ons onderwijs is niet bepaald populair bij werkzoekenden”, staat te lezen in de vlijmscherpe open brief. “We kunnen nu al garanderen dat die extra leerkrachten er niet zullen zijn op 1 september. Wij, scholen, zullen ons ten aanzien van ouders opnieuw moeten verantwoorden omdat we geen vervangers vinden. Jammer voor onze geloofwaardigheid, alweer.”

Het schoolbestuur neemt ook de digisprong op de korrel. Volgens het Sint-Jozefinstituut gebeurt die digitalisering niet op enkele maanden. “Dat de computer bovendien geen eigendom zal zijn van de leerling, maar van de school, wordt er niet helemaal bij gezegd. Of extra ICT’ers ons onderwijs zullen versterken, is tot op vandaag onduidelijk. Wie over vijf jaar de vervanging van de toestellen zal bekostigen, blijft een goed bewaard geheim. Als we niet op ons gezicht willen gaan, moeten we die digitale sprong op een doordachte manier nemen”, aldus de directie.

De Ternatse school roept Weyts op om het beroep van leerkracht meer te waarderen, de focus weg te halen van leerachterstanden en leerlingen te prijzen voor de inspanningen die ze leveren. "Ook onze leerlingen zijn het beu dat u zich profileert als de redder van een verloren generatie. Onze jongeren hebben het lastig, niet vanuit een soort misplaatste verwaandheid, maar omdat ze in hun ontwikkeling de groei niet door kunnen die ze door moeten."

Naast de 'aankondigingspolitiek' hekelt het Sint-Jozefinstituut tot slot ook het feit dat het volgend jaar geen tso-richtingen mag aanbieden. “Onderwijs moet ambitieus zijn en de lat hoog, maar als dat betekent dat onze aso-school een eliteschool moet worden die enkel met de sterksten verder doet, dan passen we. Wij willen iedereen aan boord houden. Uw doelen zijn ambitieus, maar voor onze leerlingen genadeloos.”

De integrale open brief van het Sint-Jozefinstituut in Ternat vind je op de Facebookpagina van de school.