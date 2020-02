Dit wordt het nieuwe politiehuis van AMOW

Volgens burgemeester van Asse Koen Van Elsen (CD&V) is de bouw van het nieuwe politiehuis broodnodig. "Wij hadden een studie laten uitvoeren. Daaruit bleek dat het huidige gebouw in Mollem tot op de draad versleten is. Het is de bedoeling om een echt veiligheidsdorp te bouwen op de Asphaltcosite. Op termijn moet naast de politie ook het parket van Halle-Vilvoorde en het vredegerecht naar die plek verhuizen", zegt Van Elsen.

De bouw van het nieuwe politiehuis kost 8,5 miljoen euro. Het wordt 2.000 vierkante meter groot en zal onder meer een ruim cellencomplex bevatten. Er is plaats voor tien individuele cellen en een collectieve cel.