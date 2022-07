Dode man gevonden in bosje langs de Ring: politie verspreidt opsporingsbericht

Eind vorig jaar werd het levenloze lichaam gevonden van een onbekende man vlakbij de Olympische Dreef in Anderlecht, in het bosje langs de Ring. Omdat de man nog niet geïdentificeerd is, verspreidt de politie een opsporingsbericht.

Het lichaam van de man werd in verre staat van ontbinding op 27 december gevonden in een bosje vlakbij de voormalige skipiste aan het op- en afrittencomplex van Anderlecht. “De man is tussen 45 en 60 jaar oud en groter dan 1 meter 70. Hij heeft grijzend, bruin haar dat zeer kort is geknipt”, klinkt het in een opsporingsbericht. “Hij droeg een blauwe jas met het opschrift "E-WIE EINFACH" in maat XL, een lichtkleurig T-shirt van het merk ‘DIADORA’ in maat XL, een blauwe jeans van het merk “BAZ” en donkere sportschoenen met veters in maat 43.”

Als je weet wie de man is of meer informatie hebt, vraagt de politie contact op te nemen via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis telefoonnummer 0800/30 300.

Op deze plek werd het levenloze lichaam gevonden: