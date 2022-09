Dolenthousiaste fans verwelkomen Remco Evenepoel

De muziek knalde door de aankomsthal op Brussels Airport vanmiddag. Dolenthousiaste fans wachtten er in spanning op Remco Evenepoel. Het is de eerste keer dat de wielrenner uit Schepdaal voet op Belgische bodem zet na zijn overwinning in de Ronde van Spanje en het WK wielrennen, afgelopen zondag in het Australische Wollongong. Heel wat fans hadden spandoeken en regenboogvlaggen bij om Remco te verwelkomen.

Vanuit Zaventem trekt het gezelschap richting café ‘In de Rustberg’ in Schepdaal. Zondag wacht een grote huldiging in cultuurcentrum Westrand, waar Evenepoel zal worden uitgeroepen tot ereburger van de gemeente Dilbeek. Van daaruit trekt om 14 uur een fietsbrigade samen met Remco richting Grote Markt in Brussel, waar Evenepoel rond 15u30 op het balkon van het stadhuis zal verschijnen.

Ook daarna volgen nog enkele drukke dagen. Op 4 oktober zal Evenepoel voor het eerst in zijn regenboogtrui aan de start van een wielerwedstrijd staan, namelijk Binche-Chimay-Binche. Drie dagen later, op 7 oktober, stapt hij in het huwelijksbootje met zijn verloofde Oumi.