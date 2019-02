Zaterdagnacht werd Dominique van Acoleyen (44), alias Domi, in de Sint-Pauluszaal verkozen tot Prins Opwijk carnaval 2019. Domi legde met succes de 2 opgelegde proeven af en haalde meer dan voldoende stemmen om zo de prinsentitel in ontvangst te kunnen nemen.

Domi is Prins Carnaval in Opwijk

Domi wordt zo de 12 de prins in de geschiedenis van het Opwijkse carnaval en volgt hiermee Jo Kado op. Prins Domi zal op vrijdag 12 april symbolisch de macht overnemen tijdens het 21ste carnavalweekend.

De verkiezingsshow bestond uit 2 opgelegde proeven die kandidaat Domi met glans afwerkte. In de kennisproef, met vragen over het Opwijks carnaval, behaalde hij 145 van de 165 punten. De muziekproef leverde hem daar bovenop nog 45 extra punten op. Ook met zijn act, waarin Domi de verschillende activiteiten van het Opwijks carnaval bezong in zelfgeschreven carnavalsnummers, wist hij de jury te overtuigen.

Dominique van Acoleyen is 44 en draait al jaren mee in het carnavalmilieu. Hij is lid van de carnavalgroep Sjchiéf, die dit jaar voor de 4de keer meegaat als Opwijkse groep. De Opwijkse carnavalstoet trekt dit jaar voor de 21ste keer door de straten van Opwijk op zondag 14 april.