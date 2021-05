Vandaag vieren de laatstejaars van de Don Bosco-school in Groot-Bijgaarden hun laatste 100 dagen. Een uitgesteld feestje, want eigenlijk zijn het voor de zesdejaars de laatste 34 dagen in het secundair onderwijs.

De school biedt de leerlingen een coronaproof programma aan. Elke klas kwam verkleed naar school in een thema naar keuze, er was een online quiz, silent disco party en om de magen te spijzen liet de school een frietkraam aanrukken. “We zijn blij dat we hen dit kunnen aanbieden”, zegt de school. “Op deze manier hopen we dat ze een leuke herinnering overhouden aan dit moeilijke laatste jaar.”

Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.