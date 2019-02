Donkere wolken boven Hoeilaart: winnen alleen is niet genoeg...

Hoeilaart is dit seizoen al aan zijn derde trainer toe. Vorig jaar zakte de club uit derde amateurklasse maar het verblijf in eerste provinciale heeft de ploeg en de supporters totnogtoe weinig vreugde gebracht. Eddy Abeloos, huidig trainer, zoekt de verklaring bij de mentaliteit van de spelers (snel de kopjes laten hangen als het niet draait zoals het hoort) en het feit dat er een heel nieuwe ploeg op het veld staat.

Maar er is meer aan de hand. Hoeilaart is dringend op zoek naar vers bloed. Mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Om scheidsrechter te zijn, om de kantine mee open te houden of om deel uit te maken van het bestuur. De voorzitter, de penningmeester en de gerechtigde correspondent lieten weten de club op het einde van het seizoen te willen verlaten...

Over 2 weken staat bij Hoeilaart een vergadering gepland om de urgente problemen te bespreken en oplossingen te zoeken. Als die er niet snel komen, vreest Hoeilaart ook een leegloop. Op de vernieuwde Koldamsite is er straks te weinig plek voor de 250 jeugdspelers. Kortom, de toestand is ernstig, maar van opgeven willen ze in Hoeilaart niet horen.