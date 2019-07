Drie maanden werken op baan tussen Kester en Pepingen

Op 2 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de Kestersesteenweg in Pepingen en de Molenstraat in de Gooikse deelgemeente Kester. Over een lengte van bijna anderhalve kilometer wordt het wegdek en het fietspad vernieuwd. Dat zal de nodige verkeershinder met zich meebrengen.

De Kestersesteenweg en de Molenstraat lopen in elkaar over en verbinden het centrum van Kester met de Ninoofsesteensweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer vervangt vanaf die steenweg tot aan de Ter Mollekenstraat het wegdek. "Ook de fundering wordt opgebroken. Daarnaast worden de bestaande klinkerfietspaden vervangen door fietspaden in asfalt. We zullen in twee fasen werken, zodat één rijstrook altijd berijdbaar blijft", zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Welke rijrichting eerst onder handen wordt genomen, is nog niet duidelijk. Hoe dan ook wordt het voor de buurt enkele maanden omrijden. "Het verkeer dat vanuit Kester richting Pepingen wil wordt omgeleid via de Edingsesteenweg en kan aan het kruispunt in Leerbeek rechtsaf slaan. Het verkeer dat vanop de Ninoofsesteenweg richting Kester wil rijden, kan tijdens werken de werfzone altijd passeren", zegt Agentschap Wegen en Verkeer.

De handelszaken en woningen blijven tijdens de werken in principe altijd bereikbaar. Volgens de huidige planning duren de werken vanaf 2 september tot en met eind november.