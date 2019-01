Dries Van Langenhove lijsttrekker Vlaams Belang

Dries Van Langenhove raakte vorig jaar bekend door de Pano-reportage op één over Schild en Vrienden. Daarin was te zien de hoe extreemrechtse en conservatieve organisatie infiltreerde in de Vlaamse jeugdraad en op sociale media tal van racistische, seksistische en antisemitische boodschappen en afbeeldingen plaatste.

In de reportage vertelde Van Langenhove geen politieke ambities te koesteren, maar daar komt nu dus verandering in. De voorbije weken was hij regelmatig te zien aan de zijde van Vlaams Belang-kopstukken, onder meer tijdens de Mars voor de Democratie in Ninove en de Mars tegen Marrakesh in Brussel.

De Opwijkenaar komt met zijn kandidatuur onder meer tegenover Theo Francken van N-VA te staan. Hij moet voor Vlaams Belang in onze provincie de leegte opvullen die ontstond na het overlijden van Joris Van Hauthem uit Lennik in 2015.