Dries Van Langenhove stopt als parlementslid: ‘Ben meer activist dan politicus’

“Ik heb mij altijd al meer activist dan politicus gevoeld”, zegt Van Langenhove in een reactie. “Ik ga mij nu voltijds toeleggen op de verdere uitbouw van mijn mediakanaal. Door een stap opzij te zetten als parlementslid kan ik mij ook beter voorbereiden op mijn verdediging in het politieke schijnproces dat nu al vijf jaar tegen mij wordt gevoerd. Vanuit mijn nieuwe hoedanigheid als activist wil ik wel mijn steentje bijdragen om het Vlaams Belang verder te laten groeien.” Het vertrek van Van Langenhove is een flinke streep door de rekening van Vlaams Belang. “Ik had graag naar de volgende verkiezingen getrokken met Dries als lijsttrekker voor Vlaams-Brabant”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “Hij is een talentvolle, harde werker: onze sterkhouder in Vlaams-Brabant. Zijn beslissing komt de partij niet goed uit, maar toch wil ik hem steunen, want hij heeft het hart op de juiste plaats en hij zal onze gemeenschappelijke strijd nu op een andere manier verderzetten.”