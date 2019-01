Drogenbos heeft hoogste rioleringsgraad

Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat bij 1 van de 8 huizen in Vlaanderen het afvalwater rechtstreeks in beken of grachten belandt omdat die woningen niet zijn aangesloten op het rioolnet. In Drogenbos ligt dat anders, want die gemeente heeft zelfs de hoogste rioleringsgraad van Vlaanderen.