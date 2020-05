Drugbende uit Meise, Opwijk en Merchtem opgerold

Bij een reeks huiszoekingen is vorige week een bende opgerold die zich zou bezighouden met cocaïnehandel. Dat is vernomen bij het parket van Halle-Vilvoorde. In totaal werden vijf personen opgepakt.

Afgelopen dinsdag vielen speurders binnen op verschillende adressen in Meise, Jette, Sints-Jans-Molenbeek, Opwijk en Merchtem. “Het ging om een tussenkomst in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich inliet met de handel in en de verkoop van verdovende middelen, in het bijzonder cocaïne”, zegt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde. “Tijdens de huiszoekingen werden een halve kilogram cocaïne, 7.845 euro, verboden wapens, twee vuurwapens en een kogelwerende vest aangetroffen. In totaal werden bij de actie vier mannen en een vrouw gearresteerd. Eén persoon mocht na verhoor beschikken, vier anderen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Uiteindelijk werden drie van hen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Vandaag heeft de raadkamer in Brussel de mandaten bevestigd. Ze blijven dus nog minstens een maand in de cel.” Volgens het parket zijn de verdachten afkomstig uit Meise, Jette en Sint-Jans-Molenbeek.