Drugsactie in Technisch Atheneum Halle: “Streven naar gezonde leeromgeving”

De politiezone Zennevallei heeft een drugscontrole gehouden in het GO! Technisch Atheneum in Halle. Die komt er op vraag van de school zelf. De politie controleerde met twee drugshonden verschillende klassen fouilleerde leerlingen. “Met de actie willen we proactief en preventief omgaan met drugsgerelateerde zaken binnen de schoolomgeving”, zegt directeur Joni Ghysels.