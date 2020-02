Drukke dagen voor politie Zennevallei en TARL

De traditionele toename van het aantal woninginbraken in wintertijd steekt ook dit jaar weer de kop op. Vooral Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zijn recent vaak het slachtoffer. In Liedekerke was dan weer een bende auto-inbrekers aan de slag.

De Politiezone Zennevallei meldt opnieuw een significante stijging van het aantal woninginbraken, met name in de regio Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Beersel telt al 40 feiten, waarvan 13 pogingen, en Sint-Pieters-Leeuw een gelijkaardig aantal feiten, op nog geen twee maanden tijd. De politie zet opnieuw extra ploegen in, zowel in uniform als in burger, op een aantal gevoelige plaatsen.

In Liedekerke vonden dinsdagavond en in de nacht van dinsdag op woensdag dan weer 4 diefstallen uit voertuigen plaats. De daders hadden het gemunt op het stuurwiel en de middenconsole van, vooral Duitse, luxewagens die geparkeerd stonden op de openbare weg of op de oprit. Daders slaan het kleine ruitje achter de achterste portieren in, zodat geen alarmsignaal wordt geactiveerd. De feiten gebeurden op de Velodroomstraat, Heuvelkouterweg, Hoefstraat en Oude Bombardonstraat.