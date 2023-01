Duitse hulpdiensten na busongeval: ‘Heel veel geluk gehad’

Rond 2u30 rijdt een bus met daarin een 60-tal leerlingen uit Liedekerke en Sint-Pieters-Leeuw in op een stilstaand signalisatievoertuig op de A3 richting Würzburg ter hoogte van Adelsdorf. “Het ongeval vond vlak voor wegenwerken plaats”, laat woordvoerder van de lokale hulpdiensten Sebastian Weber weten. “De rechterflank van de bus raakte zwaarbeschadigd, maar gelukkig zat daar niemand op het moment van het ongeval. Na onderzoek bleek er ook niemand in het signalisatievoertuig te zitten. De inzittenden hebben veel geluk gehad.”

De autosnelweg was door het ongeval urenlang afgesloten in beide richtingen. “Onder meer een spoedarts en vier ambulances kwamen ter plaatse. In totaal raakten zes mensen lichtgewond, waaronder vijf kinderen. Het gaat om om snij- en schaafwonden die ter plaatse konden worden verzorgd. De bestuurder raakte lichtgewond en werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Alle kinderen werden na een medische controle tijdelijk opgevangen in een bus die tot dezelfde reisgroep behoorde, waar ze warm werden gehouden. Intussen werd in de Aischgrundhalle in Adelsdorf een noodopvang georganiseerd”, zegt Weber.

De leerlingen verblijven momenteel nog altijd in die sporthal. Vanuit België is een bus op weg naar Adelsdorf. Die moet na de middag aankomen. De leerlingen worden vanavond rond 20u00 in Liedekerke en Sint-Pieters-Leeuw verwacht.