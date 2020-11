Duitser Peter Gerber neemt roer over van Brussels Airlines

De CEO’s van Brussels Airlines volgen elkaar de laatste jaren in sneltempo op. Na nog geen jaar verlaat CEO Dieter Vranckx de luchtvaartmaatschappij. Hij ruilt Brussels Airlines in voor Swiss, een ander dochterbedrijf van het Duitse Lufthansa. Lufthansa plaatst in opvolging van Vranckx nu de Duitser Peter Gerber aan het roer. Brussels Airlines gaat met z’n nieuwe CEO de komende maanden woelige tijden tegemoet. De luchtvaartmaatschappij moet een kwart van z’n 4000 arbeidsplaatsen schrappen om financieel gezonder te worden. Peter Gerber is nu nog CEO van Lufthansa Cargo. Hij neemt op 1 maart volgend jaar de leiding over bij Brussels Airlines. "Met Peter Gerber neemt een zeer ervaren airliner en CEO het roer over van Dieter Vranckx. Samen met Nina Öwerdieck, CFO van Brussels Airlines en Edi Wolfensberger, COO van de Belgische luchtvaartmaatschappij, zal Peter de uitvoering van het herstructureringsplan Reboot Plus van het bedrijf voortzetten en een sterk, wendbaar en competitief Brussels Airlines bouwen dat bestand is tegen toekomstige tegenwind. Bovenop zijn CEO-mandaat, zal Peter de belangen van de hele Groep op Europees niveau vertegenwoordigen", reageert Christina Foerster van de Lufthansa Group Executive Board.